Calciomercato Milan – Rakitic, rottura con il Barcellona: Gazidis ci prova

CALCIOMERCATO MILAN – Il Mundo Deportivo ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Ivan Rakitic. Stando alle ultime indiscrezioni il centrocampista avrebbe espresso la volontà di rimanere al Barcellona, ma i blaugrana vogliono invece cederlo, visto il contratto in scadenza nel 30 giugno 2021.

L’obiettivo del Barcellona è dunque quello di cedere Rakitic questa estate, in maniera tale da monetizzare con il suo trasferimento. Il problema è che il croato sembra determinato a decidere da solo il solo futuro: “Se avessero voluto vendermi, mi sarebbe piaciuto sentirmelo dire. Spero di andare a scadenza di quest’anno di contratto. Se non si potrà fare, ci siederemo a parlare. Poi si analizzerà tutto, ma la mia idea è andare a scadenza. Capisco la situazione economica, ma non sono un sacco di patate con cui fare qualunque cosa. Decido io dove andare”. Insomma, la sensazione è che si assisterà a un vero e proprio braccio di ferro, con gli spagnoli che cercheranno di vendere il calciatore al miglior offerente, anche se per forza di cose il prezzo del cartellino sarà ridotto proprio per scongiurare il pericolo di perderlo a zero nel 2021.

Su Rakitic c'è il forte interessamento da parte del Siviglia di Monchi, ma attenzione anche a Milan e Juventus. Il club rossonero ha bisogno di un centrocampista di qualità nella prossima stagione visto gli addii di Lucas Biglia e Jack Bonaventura, e chissà che il croato non possa essere l'opportunità giusta. La concorrenza è elevata, considerando appunto anche l'interesse dei bianconeri e del Psg, ma Gazidis farà comunque un tentativo. Decisiva come sempre in casi la volontà del calciatore, che deciderà nelle prossime settimane il proprio destino.

