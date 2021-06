Italia-Repubblica Ceca 4-0: gli azzurri incantano nell’ultimo test amichevole

L'Italia di Roberto Mancini ha battuto 4-0 la Repubblica Ceca nell'ultimo test amichevole antecedente agli Europei: ecco i marcatori

Grande vittoria per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri hanno schiantato 4-0 la Repubblica Ceca nell'ultimo test amichevole prima dell'inizio dell'Europeo. Le reti portano le firme di Immobile, Barella, Insigne e Berardi. Vittoria che darà sicuramente morale in vista della gara di venerdì prossimo contro la Turchia di Calhanoglu. La Nazionale vorrà disputare una grande partita oltre che una grande competizione e tentare di vincere il trofeo che manca dal 1968.