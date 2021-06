Italia, Gravina: “I calciatori effettueranno un corso di primo soccorso”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha comunicato ai calciatori della Nazionale italiana che effettueranno un corso di primo soccorso

Gabriele Gravina, in occasione di un incontro a 'Casa Azzurri' insieme ai giornalisti, ha comunicato che i calciatori professionisti effettueranno un corso di primo soccorso. Riguardo proprio i ragazzi di Roberto Mancini, loro potranno effettuarlo già a Coverciano. La Federazione, infatti, si è già messa a disposizione per farli intraprendere nel ritiro azzurro. Un ottimo e sacrosanto gesto dopo quello che è accaduto a Christian Eriksen durante il match tra Danimarca e Finlandia.