Italia-Galles, Mancini: “Niente biscotto, giochiamo per vincere”

Alla vigilia di Italia-Galles, ultima gara del girone degli Europei, ha parlato Mancini. Ecco le sue parole su un possibile biscotto.

Sarà il Girone A il primo raggruppamento a "chiudersi", con i due match alle 18:00, tra cui Italia-Galles, con gli azzurri di Roberto Mancini però già qualificati. Si gioca per il primo e secondo posto in classifica. Ovviamente, però, il Galles ha ancora la qualificazione da blindare. Gli basterebbe un pareggio per essere certo di arrivare secondo. Pareggio che porterebbe l'Italia a qualificarsi da prima. Ecco perché qualcuno ha ipotizzato un "biscotto" per accontentare tutti. Ipotesi che Mancini smentisce categoricamente: "Il biscotto si usa quando ci sono due squadre che hanno un obiettivo, lo stesso risultato per andare avanti. È un problema che non ci riguarda: o andiamo a Londra o ad Amsterdam, non riguarda noi adesso. Non avremo problemi a incontrare una o l'altra: noi giochiamo per vincere una gara difficile, visto che è la terza in dieci giorni".