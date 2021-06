Italia-Austria, Mancini si porta avanti: già scelti gli eventuali rigoristi

L'Italia si prepara ad affrontare l'Austria. Il CT Roberto Mancini ha già scelto i tiratori in caso la sfida si protraesse ai calci di rigore

L'Italia si prepara ad affrontare l'Austria negli ottavi di finale degli Europei 2021. La Nazionale di Roberto Mancini è nettamente favorita, ma non deve sottovalutare gli avversari. Prove di formazione per il CT in allenamento, ma non solo. Infatti, Mancini si è portato avanti ed ha già provato gli eventuali rigoristi, in caso la sfida si protraesse fino alla lotteria dagli 11 metri.