Europei 2021 – Italia-Austria, la probabile formazione: le scelte di Mancini

La formazione degli Azzurri di Roberto Mancini per Italia-Austria, gara degli ottavi di finale degli Europei 2021 | News (Getty Images)

Questa sera, alle ore 21:00 , allo stadio di Wembley, a Londra , si disputerà Italia-Austria . La gara è valida per gli ottavi di finale dei Campionati Europei 2021 . Gli Azzurri di Roberto Mancini arrivano alla prima sfida ad eliminazione diretta della competizione dopo aver giocato tutti e tre i match del Gruppo A a Roma.

La nostra Nazionale ha totalizzato 3 vittorie su 3 partite, vincendo il girone e battendo Turchia e Svizzera per 3-0, infine il Galles per 1-0. L'Austria di Franco Foda, invece, è giunta seconda nel Gruppo C, con 6 punti su 3 partite, grazie ai successi contro Macedonia del Nord (3-1) e Ucraina (1-0).