Europei – Italia, Di Lorenzo: “Siamo facendo un percorso importante”

Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Italia e del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dalla gara contro l'Austria. Ecco cosa ha detto

Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Italia e del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. In primo piano ovviamente la partita di domani contro l'Austria: "Questo Europeo ha dimostrato che non ci sono gare facili. In campo internazionale ogni gara va sudata, va giocata. Veniamo da trenta partite senza sconfitte, non aver incontrato big non mi trova d'accordo. Noi diamo sempre il massimo, cercando di imporre il gioco. Il resto sono solo chiacchiere che si fanno. Ci sono tante Nazionali forti che stanno facendo bene. E' un torneo complicato. Stiamo facendo un percorso bello, importante, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Iniziano le gare da dentro o fuori: Francia e Belgio lotteranno fino alla fine, speriamo di esserci anche noi".