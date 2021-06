Calciomercato Milan – Scatto per Kaio Jorge: c’è l’ok di Elliott | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo Tuttosport Kaio Jorge si avvicina. Elliott avrebbe dato l'ok per l'acquisto dell'attaccante

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. Tra gli obiettivi Kaio Jorge , attaccante del Santos. I rossoneri, così come la Juventus , sono molto interessati al brasiliano, che andrà in scadenza il 31 dicembre prossimo. Kaio Jorge è considerato uno dei talenti più luminosi del calcio sudamericano, ma il Santos non è riuscito a rinnovare il contratto e dunque le pretese economiche si sono notevolmente abbassate Potrebbero bastare 10-15 milioni di euro .

In primo piano anche Olivier Giroud. Il Milan da tempo ha raggiunto l'accordo con il francese sulla base di un biennale da 4 milioni a stagione. Gli agenti sono in attesa di un segnale da parte del Chelsea in modo da concludere l'affare e far rispettare la parola data da Abramovich a Giroud. Con Ibrahimovic operato al ginocchio, l'acquisto del centravanti francese è fondamentale. Ecco le top news di ieri sul calciomercato del Milan: novità su Tonali, Yazici e non solo