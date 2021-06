Calciomercato Milan, top news: le ultime su Tonali, Rafael Leao e Yazici

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 24 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia, il quale si trasferirà a titolo definitivo in rossonero. Futuro che potrebbe essere lontano da Milanello per Rafael Leao: sull'attaccante portoghese è vivo l'interesse di alcuni club europei. Dirigenza al lavoro per trovare un sostituto di Calhanoglu. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse per Yusuf Yazici. Questo e tanto altro nelle prossime pagine, oppure per restare sempre aggiornati sui temi di mercato e non solo potete visitare il nostro sito 'PianetaMilan.it'. Il pezzo è in costante aggiornamento.