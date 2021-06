Europei 2021 – Perisic positivo al Covid: tegola per la Croazia

C’è un caso di Covid nella Croazia, nella quale milita anche l'attaccante del Milan Ante Rebic. Si tratta di Ivan Perisic, esterno dell'Inter

Ivan Perisic è risultato positivo al Covid-19 . Guai per la Croazia agli Europei 2021 . Il calciatore dell' Inter salterà, dunque, l'ottavo di finale contro la Spagna. Ricordiamo che nella Croazia milita anche l'attaccante del Milan Ante Rebic . Al momento non risultano altri positivi. Di seguito il comunicato ufficiale della Federazione croata.

"Durante la serata, la Federcalcio croata ha ricevuto i risultati dei regolari test per il virus SARS-CoV-2, che hanno dato come esito che il membro della nazionale Ivan Perisic è ora positivo al coronavirus. Il servizio medico della nazionale ha isolato Ivan dagli altri componenti della nazionale e ha immediatamente informato dettagliatamente della situazione il servizio epidemiologico competente, con evidenza del rispetto di tutte le misure di protezione contro la diffusione del coronavirus. Perisic trascorrerà 10 giorni in autoisolamento e in quel periodo non disputerà le partite della nazionale croata. Tutti gli altri membri della squadra nazionale, membri dello staff e delegazioni sono negativi".