Europei 2021, Marco Rossi a Mbappè e Ronaldo: “Ci vediamo in spiaggia”

Marco Rossi ha pubblicato uno sfottò molto simpatico sui social per ridere delle eliminazioni di Francia, Germania e Portogallo dagli Europei

L'Ungheria di Marco Rossi è stata un'autentica rivelazione in questi Europei. La squadra dell'allenatore italiano ha messo in difficoltà le tre big presenti nel girone F, ossia Germania, Francia e Portogallo. Pensate che, fino all'ultima giornata, la nazionale ungherese era ancora in corsa per il passaggio del turno a scapito della Germania. Il sogno degli uomini di Marco Rossi è stato infranto dalla rete di Goretzka a circa 10' dalla fine della partita.