Calciomercato – Milan, Juventus e Roma sul nuovo Lukaku: il punto

Milan, Juventus e Roma, in questa sessione di calciomercato, hanno messo gli occhi su un giovanissimo attaccante che ricorda Romelu Lukaku

Secondo miglior cannoniere dell’ultima Concacaf Under-15 con 5 reti, il suo rendimento nelle giovanili del club portoghese è stato straordinario: oltre 150 gol . Attaccante possente, ma veloce, per caratteristiche fisiche e tecniche è stato paragonato a Romelu Lukaku . Le premesse per diventare come il bomber di Inter e Belgio ci sono tutte. Staremo a vedere se saranno mantenute.

Su di lui ci sono da tempo Real Madrid e Bayern Monaco, club da sempre attenti ai giovani talenti. Arrivano, però, importanti novità anche per quanto riguarda le squadre italiane. Come verificato in esclusiva da 'Calciomercato.it', Herculano Nabian è finito nel mirino di Juventus, Milan e Roma. In particolare, per quanto riguarda i rossoneri, potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora dovessero cedere il connazionale Rafael Leao, seppur centravanti con caratteristiche diverse.