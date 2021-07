Europei 2021 – Le probabili formazioni di Belgio-Italia: ancora alcuni dubbi

Ecco le probabili formazioni di Belgio-Italia, partita valida per i quarti di finale degli Europei; Immobile sfida Lukaku, c'è Chiesa

Cerchiamo di capire quali saranno le probabili formazioni di Belgio-Italia , partita valida per i quarti di finale degli Europei . I Diavoli Rossi sono reduci dalla vittoria sofferta contro il Portogallo , mentre gli Azzurri arrivano dalla partita vinta per 2-1 contro l' Austria nei tempi supplementari. Per quanto riguarda i protagonisti, entrambe le squadre devono ancora sciogliere alcuni dubbi.

In casa Belgio c'è apprensione per gli infortuni di Eden Hazard e Kevin De Bruyne. I due giocatori sono usciti acciaccati dal match contro il Portogallo e proveranno a recuperare, anche se non sarà semplice. Attualmente, la presenza di Hazard sembra molto difficile, mentre De Bruyne potrebbe stringere i denti e giocare, magari anche a partita in corso. Per il resto, la formazioni è la stessa che ha affrontato Cristiano Ronaldo pochi giorni fa agli ottavi: Meunier e Thorgan Hazard sulle fasce, Witsel e Tielemans in mezzo al campo e davanti Lukaku. Anche il trio difensivo è confermato, con Vermaelen che ha rubato il posto a Denayer.