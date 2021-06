Europei 2021 – Italia, Mancini: “Vogliamo chiudere il girone in testa”

Roberto Mancini, intervenuto alla vigilia di Italia-Galles, ha parlato di un possibile turnover e della volontà di vincere il girone

Intervenuto alla vigilia di Italia-Galles ai microfoni di Sky Sport, Roberto Mancini ha parlato della sfida di domani che vedrà impegnata l'Italia contro il Galles. Queste le parole del Commissario Tecnico azzurro. "Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo sempre fatto, essendo offensivi e facendo le cose al meglio. È una gara importante, vogliamo chiudere il girone in testa. Sappiamo che sarà ancora più difficile perché giocheremo alle 18 e farà ancora più caldo. Sarà la terza partita in dieci giorni, le prime sono state particolarmente dispendiose e c'è qualche giocatore stanco. Questa, probabilmente, è l'unica gara in cui possiamo fare qualche cambio, perché poi le altre saranno decisive. Ma sappiamo che il risultato non cambierà".