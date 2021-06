Europei 2021, Galles-Danimarca 0-4: Kjaer vola ai quarti di finale

Si è chiuso sul punteggio di 4-0 il primo ottavo di finale degli Europei 2021, con protagonista Kjaer, difensore del Milan. Uscito per infortunio.

Sono iniziati gli ottavi di finale degli Europei 2021 e la prima partita è stata Galles-Danimarca, con in campo anche Simon Kjaer, difensore danese classe 1989 del Milan. Dopo una grande prestazione, ha lasciato il campo in anticipo per infortunio. Risultato che ha sorriso proprio alla formazione di Kjaer, capitano della sua Nazionale. Il punteggio finale è stato di 4-0, con doppietta di Kasper Dolberg, classe 1997 del Nizza, al 27' e al 48', gol Joakim Maehle, classe 1997 dell'Atalanta, all'88', e infine Martin Braithwaite, classe 1991 del Barcellona, nel recupero. La Danimarca ora incontrerà ai quarti di finale la vincitrice di Olanda-Repubblica Ceca, che si giocherà domani alle 18:00. I quarti di finale saranno invece il 3 luglio a Baku, alle 18:00 anche in quel caso. Questo lato del tabellone è quello opposto a quello in cui si trova l'Italia, che ha affrontato invece il Galles nel girone, e che sarà impegnata stasera nel suo ottavo di finale.