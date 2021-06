Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 26 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. Si continua a seguire Junior Firpo, mentre davanti c'è l'idea Kaio Jorge. Offerta per Boubacar Kamara, mentre Alvaro Odriozola è il primo nome come terzino. In uscita Samu Castillejo. Davanti spunta anche Michy Batshuayi, mentre rispunta Cengiz Under. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.