Europei 2021 – Dida: “Italia forte: bella atmosfera intorno alla squadra”

Nelson Dida elogia il cammino dell'Italia durante gli Europei e dice la sua riguardo la partita contro la Spagna, valida per la semifinale

L' Italia prosegue il suo cammino durante gli Europei e arrivano complimenti da Nelson Dida . L'ex portiere del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, elogiando gli Azzurri di Roberto Mancini . Il prossimo impegno dell' Italia sarà contro la Spagna , in una bellissima semifinale in programma martedì 6 luglio alle ore 21.00 .

Dida è sorpreso dal grande clima che aleggia attorno alla nazionale: "L'Italia è forte. Io punterei sempre per una vittoria. Per i calciatori che hanno e per la disponibilità di tutti, sento che l'atmosfera qua in Italia è bella, la nazionale ha l'appoggio dei tifosi".