Europei 2021 – Croazia-Repubblica Ceca 1-1: 45 minuti per Rebic | News

Ante Rebic, attaccante del Milan, ha giocato solamente la prima frazione di gioco in Croazia-Repubblica Ceca: prestazione negativa la sua

Prestazione negativa di Ante Rebic in Croazia-Repubblica Ceca. La gara valida per la seconda giornata del girone D di Euro2020 è terminata con il risultato di 1-1. Dopo essere passata in svantaggio grazie alla rete di Schick su calcio di rigore, la Nazionale croata ha pareggiato i conti con un gran gol dell'interista Ivan Perisic. Passaggio del turno che si complica ulteriormente per l'attaccante del Milan e i suoi compagni, i quali hanno ottenuto un punto in due partite. Ibrahimovic operato oggi al ginocchio sinistro: ecco quando tornerà in campo