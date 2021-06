Milan, Ibrahimovic operato al ginocchio: i tempi di recupero | PM News

Zlatan Ibrahimovic è stato operato in artroscopia al ginocchio sinistro. Quali sono i tempi di recupero? Ecco cosa abbiamo scoperto

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l'intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per Zlatan Ibrahimovic. E adesso quando tornerà in campo lo svedese? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Ibra ritornerà a correre tra un mese. Per tornare a giocare, invece, ci vorranno 2 mesi. Gli aggiornamenti sulla trattativa per Amine Adli nella nostra esclusiva: occhio anche ad Antiste