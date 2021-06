Europei 2021 – Bagni: “L’Italia può giocarsela fino in fondo” | News

Salvatore Bagni ha espresso il suo pensiero sull'Italia di Roberto Mancini impegnata agli Europei di calcio: ecco cosa ha detto sugli azzurri

Intervenuto ai microfoni de 'Il Mattino', Salvatore Bagni ha parlato dell'Italia di Roberto Mancini. Ecco cosa ha detto l'ex calciatore sugli azzurri impegnati ad Euro2020. "L'Italia può giocarsela fino in fondo. Secondo me solo la Francia ha più solisti degli azzurri, ma l'Italia ha più gioco e si sta dimostrando un'orchestra perfetta. Mancini ha svolto un lavoro eccezionale. Ha inquadrato la Nazionale ma nello stesso tempo ha lasciato a tutti la possibilità di tirare fuori il proprio estro e si vede dalle giocate di Berardi, Insigne e Immobile". Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime