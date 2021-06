Euro 2020, la Francia di Maignan sbatte sull’Ungheria: 1-1

A sorpresa, alla seconda giornata di Euro 2020, l'Ungheria ferma la Francia di Maignan, nuovo portiere rossonero. Ecco com'è andata.

Chi pensava fosse tutto facile per la Francia nel Girone F di Euro 2020 si sbagliava. I transalpini, alla seconda giornata, hanno infatti subito la prima frenata del cammino: solo 1-1 per la Nazionale di Mike Maignan, nuovo portiere rossonero classe 1995 in arrivo dal LOSC, contro l'Ungheria. Sembrava essere la squadra materasso, invece ha messo in seria difficoltà la Francia. Passata in vantaggio a fine primo tempo, poi è stata raggiunta a metà ripresa dai francesi. Sfiorata l'impresa, ma è ancora tutto in gioco. Ora si attende il risultato di Portogallo-Germania, alle 18:00, con gli iberici che possono portarsi in vetta al girone. All'ultima Ungheria-Germania e Portogallo-Francia. Tutto può succedere. Intanto ha parlato Hauge, di passato e futuro >>>