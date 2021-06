Milan, Hauge: “Essere qui è un sogno, ma vorrei giocare di più”

Hauge, talento del Milan, ha rilasciato un'intervista in cui esprime i propri pareri sulla stagione conclusa e sull'esperienza in Italia.

Arrivato al Milan la scorsa estate quasi all'improvviso, Hauge si è subito imposto, per poi andare però a calare nel corso della stagione. La tenuta fisica non era delle migliori, anche a causa dell'arrivo dal campionato norvegese, che si è giocato d'estate. Ora si interroga sul futuro e, intervistato da Eurosport Norway, ha toccato diversi temi sulla prima annata rossonera. Ecco le parole del norvegese classe 1999: "Per me giocare nel Milan, un club così importante e con tanti campioni, è un sogno che si avvera. Non potevo dire di no a un'opportunità del genere".