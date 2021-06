Calciomercato Milan – I rossoneri tornano su Vlahovic: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, torna obiettivo concreto del Diavolo per l'estate

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, operatosi ieri in artroscopia al ginocchio sinistro, tornerà a giocare tra due mesi. In tempo, con tutta probabilità, per l'esordio del Diavolo nella Serie A 2021-2022. Ma il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole cautelarsi qualora il recupero fisico del bomber svedese procedesse con qualche problema. Anche perché la passata stagione ha insegnato che né Rafael Leao né Ante Rebic svolgono bene il ruolo di centravanti.

Ecco perché, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, Dusan Vlahovic sarebbe tornato nel mirino del Milan per quest'estate. Il solo, probabile, acquisto di Olivier Giroud non potrà di certo bastare ad una squadra che, dopo tanti anni, oltre al campionato si misurerà sul palcoscenico della Champions League. Vlahovic è il nome che, più di tutti, fa impazzire Paolo Maldini, responsabile dell'area tecnica del Milan. Il classe 2000, autore di 21 gol nell'ultima stagione con i viola, piace moltissimo.

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, chiede non meno di 60 milioni di euro per cedere il suo gioiello. Una cifra che, ad oggi, in Italia nessuno si può permettere. Anche perché il patron viola, ha commentato il quotidiano torinese, per l'attaccante serbo non accetterà offerte 'alla Federico Chiesa', ovvero di prestito con diritto e pagamenti dilazionati nel tempo. Vlahovic piace al Milan, che potrebbe provarci concretamente in questo mercato, ma anche alla Juventus.

I bianconeri meditano di fare un tentativo per il numero 9 gigliato qualora Cristiano Ronaldo andasse via, offrendo anche dei giocatori alla Fiorentina come parziale contropartita tecnica. Milan, le news più importanti di mercato di venerdì 18 giugno >>>