Calciomercato Milan – Tentazione Damsgaard. Ma niente aste

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mikkel Damsgaard, gioiello della Sampdoria, può giocare da esterno offensivo o da trequartista

Daniele Triolo

Il Milan, nella sessione di calciomercato che inizia ufficialmente oggi, può dare l'assalto a Mikkel Damsgaard. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il calciatore, che compirà 21 anni dopodomani, spera di poter stupire ancora con la maglia della Danimarca agli Europei: giocherà i quarti di finale a Baku contro la Repubblica Ceca.

Nel frattempo, la società che ne detiene il cartellino, la Sampdoria, si sfrega le mani. Per il Presidente Massimo Ferrero, Damsgaard non è in vendita perché attende che la sua quotazione di mercato salga dagli attuali 30 fino ai 50 milioni di euro. Mica male per un calciatore che, appena un anno fa, era stato pagato 6 al Nordsjaelland.

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, avevano messo gli occhi su di lui da tempo, poiché elemento in grado di giocare tanto da esterno offensivo a sinistra quanto da trequartista. Casella che, ad oggi, il Milan deve riempire dopo l'addio a parametro zero di Hakan Calhanoglu, passato all'Inter.

La vetrina degli Europei, logicamente, ha fatto impennare il prezzo di Damsgaard e, al contempo, risvegliato l'interesse anche di qualche competitor internazionale. Il Milan, come da sua politica aziendale, non intende partecipare ad alcun tipo di asta. Al momento Damsgaard è solo una tentazione di calciomercato per il Diavolo. Ma il Milan potrebbe giocarsi una carta importante con Ferrero.

Nell'operazione con la Samp, infatti, potrebbe essere inserita una contropartita tecnica, come ad esempio Andrea Conti, rientrato dal prestito al Parma, che i blucerchiati stanno cercando dietro precisa richiesta del nuovo tecnico, Roberto D'Aversa. Ad ogni modo, su Damsgaard i rossoneri faranno valutazioni approfondite più avanti. In rosa, in quella posizione, ci sono pur sempre ancora Rafael Leao e Jens Petter Hauge.