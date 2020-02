Verso Milan-Juventus, fattore San Siro per i rossoneri: ecco il dato

NEWS MILAN – Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità su Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia che si giocherà questa sera a San Siro.

Una di queste è quella relativa all’andamento del Milan nelle ultime gare a San Siro. La squadra rossonera è imbattuta da 7 gare interne in tutte le competizioni (3V, 4N): miglior striscia per i rossoneri in una singola stagione da gennaio 2017 (nove gare in quel caso). Intanto raccordo raggiunto tra Milan e Emirates, continua a leggere >>>

