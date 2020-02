Verso Milan-Genoa: Romagnoli, il ‘Grifone’ ti porta bene

NEWS MILAN – In questa stagione capitan Alessio Romagnoli ha giocato tutti i minuti fra Serie A e Coppa Italia senza però mai trovare la via del gol.

Vero è che il suo mestiere è quello di difendere e non quello di attaccare e segnare, però la cosa è alquanto curiosa. Giunto alla sua quinta stagione in rossonero, Romagnoli con la maglia del Milan ha segnato 7 gol in 180 partite non restando mai a secco per un’intera stagione.

Ora c’è Milan-Genoa e Romagnoli avrà una chance per rifarsi visto che 2 dei 10 gol realizzati in totale in carriera (oltre i 7 con il Milan ci sono anche i 2 con la Sampdoria e l’unico con la Roma), li ha segnati proprio contro il ‘Grifone‘.

Stiamo parlando della prima rete in assoluto in Serie A quando vestiva la maglia della Roma e della rete da 3 punti messa a segno lo scorso anno allo scadere a San Siro. Nel frattempo ci sono dei guai per un ex rossonero. Per scoprire di chi si tratta continua a leggere>>>

