Milan, altri guai per l’ex rossonero Armero: arrestato dalla Polizia

NEWS DALL’ESTERO – Ancora guai per l’ex giocatore del Milan (8 presenze nella stagione 2014/2015), il terzino Pablo Armero. Il colombiano, 34 anni da compiere a novembre, è stato arrestato domenica alla periferia di Calì, in Colombia, per aver guidato in stato di ebbrezza.

Gli agenti di Polizia hanno spiegato che Armero era a bordo di un ‘Ford Explorer‘ e ha ignorato un posto di blocco. Quindi, fermato da un’auto di pattuglia e rifiutatosi di sottoporsi all’etilometro, è stato arrestato e trasferito in una stazione di Polizia. Dunque, altri guai in vista per Armeno che negli ultimi tempi sta facendo parlare di sé solo per quello che combina fuori dal campo. A riportare la notizia è MondoUdinese.it.

