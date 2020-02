Ibrahimovic pensa da imprenditore: ieri in Svezia per il suo Hammarby

NEWS MILAN – Come riferito da ‘Sport Mediaset‘, ieri Zlatan Ibrahimovic ha sfruttato il giorno di riposo concesso al Milan dal tecnico Stefano Pioli per volare in patria, in Svezia, ed assistere dal vivo alla partita dell’Hammarby, club di cui è co-proprietario, ieri impegnato contro il Varberg in un match della fase a gironi della coppa nazionale.

L’Hammarby, club di Stoccolma di cui Ibrahimovic detiene il 50% delle quote, ha vinto 5-1. Sul fronte mercato, intanto, si pensa già alla possibilità che Ibrahimovic rinnovi il contratto da calciatore in scadenza il prossimo 30 giugno. Per scoprire che idee avrebbe in mente la dirigenza rossonera, continua a leggere >>>

