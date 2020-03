Verso Milan-Genoa, Begovic titolare da record: il motivo

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Asmir Begovic sarà titolare nella partita di domani contro il Genoa. Gianluigi Donnarumma, infatti, non ha recuperato dal problema della caviglia accusato contro la Fiorentina, e dunque toccherà all’estremo difensore bosniaco.

La curiosità è che Begovic sarà il quarto portiere in questa stagione a giocare dal primo minuto con la maglia del Milan: oltre ovviamente Gigio Donnarumma, infatti, si sono alternati il fratello Antonio (in Coppa Italia contro la Spal) e Pepe Reina (in campionato contro il Genoa). Intanto incontro a Milanello tra Pioli e Gazidis. Ecco cosa si sono detti, continua a leggere >>>

