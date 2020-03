Milan, incontro tra Gazidis e Pioli: ecco cosa si sono detti

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato un incontro a Milanello tra Stefano Pioli e Ivan Gazidis. L’amministratore delegato ha informato l’allenatore sulla situazione Boban, ha chiesto di isolarsi e isolare i giocatori dalle vicende extra-campo e soprattutto ha ribadito una grande fiducia nei suoi confronti. Questa fiducia non sembra di facciata e dunque le quotazioni di Pioli sono in rialzo, ma l’allenatore dovrà disputare un grande finale di stagione per cercare una conferma che comunque appare complicata. Intanto ha parlato un importante giocatore della rosa rossonera, continua a leggere >>>

