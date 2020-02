Verso Fiorentina-Milan: in pari il bilancio di Pioli contro i viola

NEWS MILAN – Stefano Pioli si appresta ad affrontare la Fiorentina per la 15esima volta in carriera (prima da ex) da avversario da quando fa l’allenatore.

Il bilancio nei 14 precedenti è perfettamente in parità e non conosce mezze misure. Infatti, Pioli contro i viola ha ottenuto 7 vittorie e 7 sconfitte.

Per rimanere aggiornato sulla probabile formazione che Pioli manderà in campo sabato sera allo stadio ‘Artemio Franchi‘, continua a leggere>>>

