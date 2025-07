Pobega festeggia il 26esimo compleanno: gli auguri social del Milan

Cresciuto nel vivaio rossonero, Pobega è al Milan dal 2013 , quando aveva solo 14 anni. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili del Milan, e dopo alcuni prestiti (Ternana, Pordenone, Spezia e Torino) nel 2022 sotto la guida di Stefano Pioli esordisce in prima squadra, esattamente il 13 agosto 2022 , nella prima partita di campionato, Milan-Udinese . Da quel momento il centrocampista italiano si è sempre rivelato un buon subentrante, le stagioni migliori però le ha vissute lontano da Milano. Le sue stagioni migliori però le ha vissute lontano da Milano, più precisamente in prestito prima a Torino e poi al Bologna. Con la maglia rossonera ha collezionato 43 presenze e 3 gol .

Seppur non rientri nei piani di Allegri e molto probabilmente verrà ceduto, Pobega sarà comunque molto utile anche nella tournée in Oriente. Negli anni trascorsi in rossonero, si è dimostrato un milanista di ferro e soprattutto un grande professionista, a cui anche noi della redazione facciamo i nostri migliori auguri!