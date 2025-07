Milan Femminile: al raduno volti nuovi e prestigiosi test contro Chelsea e Rangers

La stagione prenderà ufficialmente il via a fine agosto con la sfida contro il Sassuolo, primo impegno nella nuova Women's Cup 2025/26, in cui il Milan affronterà anche la Roma e la Ternana. In preparazione a questo appuntamento, la squadra disputerà alcune amichevoli sia in Italia che all'estero. Il primo test vedrà le rossonere affrontare a Dübendorf in un triangolare le tedesche del Norimberga e le svizzere dello Zurigo il prossimo sabato 26 luglio.