Milan-Verona: Ibrahimovic ha prenotato un intero Sky Box a San Siro

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘ nel pre-partita di Milan-Verona a ‘San Siro‘, Zlatan Ibrahimovic, non convocato contro il Verona per via di un’influenza e di un piccolo risentimento al polpaccio, ha comunque voluto far sentire la sua presenza allo stadio, prenotando un intero Sky Box da 28 persone, dove ogni posto vede la casacca numero 21 dello svedese “indossata” sopra la poltrona. Per le formazioni ufficiali di Milan-Verona, continua a leggere >>>

