Milan, rispetto a un anno fa è buio pesto in classifica: -12 punti

NEWS MILAN – In casa Milan la sconfitta contro il Genoa ha riportato a galla tutti i problemi che la squadra ha. Uno di questi è sicuramente la classifica, che in questo momento (cioè dopo 26 partite giocate) è impietosa rispetto a un anno fa. I rossoneri di Stefano Pioli – e prima ancora di Marco Giampaolo – hanno ben 12 punti in meno rispetto al Milan di Gennaro Gattuso.

Alla base di questo peggioramento c’è sicuramente la scelta sbagliata del primo allenatore e la conseguente confusione che nelle ultime settimane è venuta fuori. Ma i problemi per il Milan non si fermano solo alla classifica che piange. Da segnalare anche uno Zlatan Ibrahimovic molto nervoso. Per saperne di più sui mal di pancia dello svedese, continua a leggere >>

