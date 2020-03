Milan, i numeri stagionali dell’attaccante portoghese Rafael Leao

NEWS MILAN – Prima stagione al Milan, la 2019-2020, per l’attaccante portoghese Rafael Leao, classe 1999, che il club di Via Aldo Rossi ha prelevato la scorsa estate dai francesi del Lille.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ne ha ricordato numeri e statistiche stagionali prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus. Dati che non sorridono propriamente a Rafael Leao.

Il numero 17 lusitano, infatti, ha disputato 22 gare con il Milan tra Serie A (21) e Coppa Italia (una), per un totale di 1.099 minuti sul terreno di gioco, partendo titolare soltanto in 10 circostanze.

Rafael Leao ha una media-voto, secondo la ‘rosea‘, di 5,8, non raggiungendo, dunque, neanche la sufficienza: appena 2 i gol realizzati, entrambi in campionato: uno contro la Fiorentina a ‘San Siro‘ ed uno contro il Cagliari alla ‘Sardegna Arena‘.

All’attivo di Rafael Leao anche un assist, per il ‘fratello maggiore’ Zlatan Ibrahimovic. CLICCA QUI PER CONOSCERE IL FUTURO DI IBRA >>>

