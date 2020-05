Media gol centrocampisti Milan: Bonaventura davanti a Seedorf e Pirlo

MILAN NEWS – Il portale Tranfermarkt, attento alle statistiche sul calcio, oggi propone un’interessante dato che riguarda i centrocampisti rossoneri, studiandone le medie gol.

Questa particolare vede in testa Alberto Bigon davanti a Gianni Rivera. Giacomo Bonaventura, che è ancora in attività, è davanti agli ex Clarence Seedorf e Andrea Pirlo. Ecco i dati dei primi:

Bigon: 0.28 – 90 gol in 327 partite Rivera: 0.25 – 164 gol in 648 partite Savicevic: 0.24 – 31 gol in 144 partite Bonaventura: 0.20 – 34 gol in 171 partite (stagione in corso) Benetti: 0.20 – 49 gol in 250 partite Annovazzi: 0.19 – 53 gol in 282 partite Battistini: 0.18 – 36 gol in 471 partite Seedorf: 0.14 – 62 gol in 432 partite Pirlo: 0.10 – 41 gol in 401 partite

