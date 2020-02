Coppa Italia – Milan-Juventus, le curiosità sul match di San Siro

Arriva la Juve, si accende la Coppa Italia. Un primo round casalingo non decisivo ma molto importante e delicato, da non sbagliare per poi giocarsi tutto al ritorno. Nel giorno dell’andata della Semifinale, scopriamo 10 curiosità legate a questo big match in programma alle 20.45 a San Siro:

PRECEDENTI A SAN SIRO

1- Bilancio in equilibrio nelle 9 sfide a San Siro tra Milan e Juventus in Coppa Italia: tre vittorie per parte e tre pareggi.

SCONTRI DIRETTI

2- Milan e Juventus si sono affrontate 25 volte in Coppa Italia: sette successi rossoneri, undici bianconeri e sette pareggi.

3- La sfida tra Juventus e Milan è la seconda che si è disputata più volte (25) nella storia della Coppa Italia, seconda solo a Juventus-Inter (31 precedenti).

STATO DI FORMA

4- Il Milan è imbattuto da 7 gare interne in tutte le competizioni (3V, 4N): miglior striscia per i rossoneri in una singola stagione da gennaio 2017 (nove gare in quel caso).

5- Tra Ottavi e Quarti di finale di questa Coppa Italia, il Milan è la squadra che ha effettuato più conclusioni: 42, nove in più degli avversari bianconeri.

STATISTICHE GENERALI

6- Includendo la stagione in corso, Juventus (32 volte) e Milan (23) sono due delle tre squadre che sono arrivate più spesso in Semifinale di Coppa Italia. E dal loro debutto in questa edizione, Milan e Juventus sono le due squadre che hanno segnato di più (7 reti a testa).

7- I rossoneri hanno passato il turno in 2 delle ultime tre Semifinali disputate in Coppa Italia.

FOCUS GIOCATORI

8- Hakan Çalhanoğlu ha segnato proprio nella sfida più recente dei rossoneri in Coppa Italia contro il Torino la sua unica marcatura multipla con i rossoneri – inoltre, tutti i suoi cinque gol in questa stagione sono arrivati in gare casalinghe.

9- Gianluigi Donnarumma ha disputato 164 partite in Serie A e proprio contro la Juventus a marzo 2017 ha eguagliato il suo record di parate in una singola partita (10) nella competizione (al pari della sfida contro il Verona dell’aprile 2016).

10- La prossima sarà la 100° presenza per Davide Calabria in tutte le competizioni con la maglia del Milan.

Intanto Milan-Juventus è soprattutto la sfida tra Ibrahimovic e Ronaldo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android