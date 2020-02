Verso Milan-Juventus – Ibrahimovic contro Ronaldo: è sfida tra titani

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di stasera tra Milan e Juventus è anche la grande sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Unendo le rispettive reti in carriera, si arriva a un totale di 1261 gol. Un scontro tra due campioni, due fuoriclasse, che hanno segnato un’epoca pallonara. Non si affrontano dal 2015, cioè da quando il Real Madrid di Ronaldo ha battuto 1-0 il Psg di Ibrahimovic.

In generale i precedenti portano bene al bianconero, che ha vinto diverse volte contro lo svedese. L’unica vittoria di Ibrahimovic (con rete annessa) è in un Clasico di Liga tra Real Madrid e Barcellona nel quale subentrò al 51’ e Ronaldo uscì al 66’. La sfida più importante? Lo spareggio per andare al Mondiale tra Svezia e Portogallo: il portoghese vinse la sfida grazie a un’incredibile tripletta, ma Ibrahimovic certamente non sfigurò, visto che segnò una doppietta. Insomma, stiamo parlando davvero di due giganti.

Tra i due la rivalità è anche fuori dal campo. Diverse le frecciata di Ibrahimovic al collega: “Il vero Ronaldo è il brasiliano. Cristiano non ha talento naturale, è solo frutto del suo lavoro. Invece Leo è unico”. Ancora: “Ronaldo alla Juventus? Andare in un club che vince da 7 anni di fila non è una sfida…”. Il portoghese ha sempre deciso di ignorare queste frecciate, rispondendo sempre sul campo. Una cosa è certa: stasera ci sarà da divertirsi. Intanto ci sono delle novità importanti relativi alla cessione della società, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android