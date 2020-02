Cessione Milan, Elliott non ha intenzione di vendere in tempi brevi

ULTIME NEWS MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, Elliott non avrebbe intenzione di vendere il Milan in tempi brevi. Il fondo americano ha preso un impegno a lungo termine per il club rossonero e ha l’obiettivo di riportare in alto una squadra che sta facendo tremendamente fatica negli ultimi anni, anche dal punto di vista finanziario. Gli investimenti fatti e l’impegno profuso nella costruzione del nuovo stadio, testimoniano che la cessione della società è prevista per un futuro prossimo. Intanto Lucas Biglia è di nuovo ko: ecco i tempi di recupero, continua a leggere >>>

