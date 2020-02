Milan, Biglia ancora ko: starà fuori per 3-4 settimane

ULTIME NEWS MILAN – Lucas Biglia ci è ricascato. Dopo la convocazione nel Derby dopo un lungo infortunio, l’argentino ha subito una distorsione al ginocchio con interessamento del legamento collaterale mediale. La prognosi è di 3-4 settimane, salvo complicazioni. Un problema in più per Stefano Pioli considerando anche l’assenza contemporanea di Rade Krunic. L’allenatore rossonero ha a disposizione i soli Ismael Bennacer e Franck Kessie per le prossime gare, in cui verrà aggregato alla squadra il Primavera Marco Brescianini. Intanto il futuro del tecnico rossonero è sempre più in bilico, continua a leggere >>>

