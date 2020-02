Verso Milan-Juventus, Pioli vuole la finale: la sua conferma passa anche da qui

ULTIME NEWS MILAN – Come riporta l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il Milan si gioca molto nella partita che andrà in scena questa sera alle 0re 20:45. A San Siro arriverà la Juventus, per una gara che sarà valida per la Semifinale d’andata di Coppa Italia. Questa competizione è di importanza vitale per i rossoneri, non solo perché consentirebbe di ritornare a vincere un trofeo, ma perché rappresenta la via secondaria per guadagnarsi un’Europa League che si sta complicando tremendamente in campionato. La squadra giocherà soprattutto per questo, ma anche per il futuro di Stefano Pioli, sempre più in bilico dopo le voci delle ultime ore.

Interrogato su questo tema, l’allenatore rossonero ha glissato con un secco: “Non mi interessa”, che lo spinge a pensare con tutte le forze al match di stasera. “Abbiamo così tante partite da giocare e tanti obiettivi da raggiungere, che il mio futuro non è una priorità”. Stefano Pioli dribbla con classe gli altri argomenti che non riguardino la Coppa Italia, basterà per offrire una prestazione maiuscola contro un avversario superiore? Su quest’ultimo aspetto Pioli non si deprime, ma prova ad esaltarsi: “E’ la migliore occasione in questo momento. Affrontiamo la migliore squadra d’Italia e una delle migliori in Europa. Era la situazione migliore che ci potesse capitare”.

La formazione sembra ormai fatta e vedrà un solo cambio rispetto al Derby perso in maniera ingenua contro l’Inter. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, a destra giocherà Davide Calabria al posto dello squalificato Andrea Conti, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez completeranno il reparto. Centrocampo con Samu Castillejo, Ismael Bannacer, Franck Kessie e Ante Rebic. In attacco niente riposo per Zlatan Ibrahimovic, che sarà accompagnato da Hakan Calhanoglu. Milan-Juventus ha stabilito un record dal punto di vista degli spettatori: ecco i numeri, continua a leggere >>>

