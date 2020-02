Coppa Italia – Milan e Juve sono le squadre che hanno giocato più semifinali

NEWS MILAN – Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità su Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia che si giocherà questa sera a San Siro.

Includendo la stagione in corso, Juventus (32 volte) e Milan (23) sono due delle tre squadre che sono arrivate più spesso in Semifinale di Coppa Italia. E dal loro debutto in questa edizione, Milan e Juventus sono le due squadre che hanno segnato di più (7 reti a testa). Intanto ecco i possibili sostituti Pioli: spunta un grande ex rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android