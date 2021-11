Youth League, Milan-Porto (0-1): rossoneri eliminati dalla competizione | LIVE NEWS

Ecco il LIVE di Milan-Porto, partita della 4^ giornata del Gruppo B della Youth League 2021-2022. Rossoneri perdono ingiustamente

Bel pressing in avanti del Milan, che poteva rendersi in pericoloso partendo dal limite dell'area di rigore, ma la difesa del Porto è riuscita a rimediare

Match molto equilibrato, in cui non ci sono state ancora occasioni da segnalare

Finisce il primo tempo. Pareggio giusto, visto che non c'è stata una vera e propria occasione da gol. A tra poco per il secondo tempo!

Prima occasione per il Milan con Traore, che dopo una bella azione in area di rigore, vincendo un rimpallo, è riuscito ad andare alla conclusione. Parata del portiere del Porto.

Il Milan Primavera, invece, ha incamerato soltanto un punto in 3 partite e chiude il girone. Sconfitta, 0-1, a Liverpool. Poi pareggio interno, 1-1, contro l'Atlético Madrid Juvenil e, infine, come detto, il k.o. (1-3) in Portogallo. Al Diavolo, va da sé, oggi serve una vittoria per continuare a sperare.