Coppa Italia Femminile, Verona-Milan 0-1: la sblocca Thomas | LIVE NEWS

Verona-Milan si giocherà alle 14:00 per quella che sarà la gara valida per la 2^ giornata della Coppa Italia Femminile: segui live il match.

Il Milan Femminile , allenato da Maurizio Ganz, cerca di tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive in campionato. Seconda giornata del mini girone di Coppa Italia Femminile, si affrontano due squadre che hanno entrambe 3 punti in classifica, avendo battuto entrambe il Cittadella.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Sinergy Stadium, dove tra poco, alle ore 14:00, andrà in scena Verona-Milan, partita della seconda giornata della Coppa Italia Femminile. Restate con noi per seguire il LIVE testuale della partita delle Rossonere, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match! Queste intanto le notizie più importanti della mattina >>>