Milan, Saelemaekers fa autocritica. Mercato, un ex Roma per l’attacco

Mattinata a tema mercato e non solo per il Milan. Fabio Capello ha parlato dei rossoneri in un'intervista, mentre Franck Kessie continua a sparare alto per rinnovare. Paolo Maldini non pensa soltanto a sistemare la squadra, ma porta anche avanti un progetto nobile extra campo. Intanto si pensa ad un attaccante: si monitora un ex Roma. Nelle prossime schede le Top News di stamattina!