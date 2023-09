Serie A – Milan-Verona: la diretta della partita | LIVE NEWS

Il LIVE del match Milan-Verona, partita della 5^ giornata della Serie A 2023-2024: ecco la diretta testuale del match dei rossoneri

Fabio Barera Redattore

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Reijnders, Krunic, Florenzi; Leao, Okafor, Pulisic. A disposizione: Mirante, Nava, Calabria, Hernandez, Pellegrino, Bartesaghi, Adli, Loftus-Cheek, Pobega, Jovic, Okafor, Romero, Chukwueze. Allenatore: Stefano Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Cabal, Coppola, Terracciano, Serdar, Charlys, Suslov, Saponara, Bonazzoli, Cruz, Mboula. Allenatore: Marco Baroni.

Ecco le ultime in vista del match Milan-Verona, match valido per la 5^ giornata di Serie A, in programma alle ore 15:00 di domani

Olivier Giroud sarà ancora l'attaccante titolare del Milan contro il Verona. Questo perché mancano alternative a Stefano Pioli

Alle ore 15:00 c'è Milan-Verona a 'San Siro' Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Stefano Pioli, in vista di Milan-Verona, cambia pelle al Diavolo e propone un nuovo modulo con l'obiettivo di svoltare

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'San Siro' per Milan-Verona, partita della 5^ giornata della Serie A 2023-2024. Restate con noi per il LIVE del match e, nel frattempo, ecco a voi tutte le news - minuto per minuto - per l'avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli alla sfida contro i gialloblù di Marco Baroni.