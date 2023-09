'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, ha riportato le probabili formazioni di Milan-Verona. Il match andrà in scena alle ore 15:00 di oggi allo stadio San Siro e sarà valevole per la 5^ giornata di Serie A. Il tecnico Stefano Pioli dovrebbe puntare su Marco Sportiello in porta e su una difesa a tre composta da Malick Thiaw, Simon Kjaer e Fikayo Tomori. A centrocampo spazio a Tijjani Reijnders e Rade Krunic, con Yunus Musah e Alessandro Florenzi sulle fasce. Tridente d'attacco formato da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.