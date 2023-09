Milan-Verona, le chiavi della gara di ‘acmilan.com’ | Serie A News

(fonte: acmilan.com) Il calendario non conosce sosta, e poco importa che la stagione ufficiale sia iniziata da un mese. Milan-Hellas Verona è la quinta partita del nostro campionato. E la posta in palio è già importante contro una squadra che è stata protagonista di un buon inizio di stagione dopo un'annata, la scorsa, conclusa con una salvezza in extremis. Tre punti da conquistare per i rossoneri in una sfida che proviamo a inquadrare con altrettante chiavi di lettura nel nostro briefing pre-partita.

ROTAZIONI E IMPEGNI RAVVICINATI

L'appuntamento di San Siro sarà il terzo consecutivo per la squadra di Pioli. Che giocherà ogni tre giorni fino alla prossima sosta per le nazionali dato anche il turno infrasettimanale di mercoledì a Cagliari. Già contro il Newcastle si sono visti alcuni cambi nelle rotazioni rossonere, e altri volti nuovi sono attesi per la 5ª giornata di Serie A. Uno sguardo al calendario lo dovrà rivolgere anche il Verona. Dal momento che sarà il primo triplo impegno settimanale della stagione scaligera (Hellas atteso dall'Atalanta mercoledì e dal Torino lunedì 2, altri due incroci di alto livello). Avere impatto non solo da eventuali seconde linee in campo, ma anche dai subentrati a gara in corso, sarà fondamentale per ottenere il massimo risultato in una sfida che arriva presto nella stagione ma nel primo momento intenso dell'annata.