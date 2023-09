Milan-Verona, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Mister Pioli in conferenza stampa si è espresso così alla vigilia della partita: "Non esistono partite facili. Noi stiamo bene e siamo convinti di poter fare la partita giusta. Il Verona è una squadra intensa, aggressiva, non sappiamo che atteggiamento avrà contro di noi ma dobbiamo avere l'intelligenza di capire che soluzioni adottare. È importante tornare a fare tre punti".

QUI HELLAS VERONA — I veneti si sono conquistati la permanenza in Serie A vincendo lo spareggio salvezza con lo Spezia, ma hanno inaugurato il 2023/24 con il piede giusto: 7 punti nelle prime 4 partite, con un successo pesante come quello casalingo contro la Roma, firmato Duda e Ngonge. La formazione di Baroni, alla prima stagione sulla panchina dell'Hellas, è reduce dal pareggio casalingo per 0-0 contro il Bologna ed è però alle prese con alcune possibili defezioni: sono infatti in dubbio per la sfida di San Siro Braaf, Dawidowicz, Magnani e Folorunsho, mentre è sicura l'assenza di Doig per un problema alla caviglia. Nel 3-4-2-1 dell'allenatore toscano, dunque, potrebbe esserci spazio per diverse novità.

Le dichiarazioni dell'allenatore dei veronesi in vista del match: "Stiamo lavorando su come dar fastidio al Milan, non su come difenderci. Queste sono sfide che vanno vissute e affrontate con umiltà e coraggio. Non possiamo pensare di fare una partita di attesa: bisognerà presentarsi a San Siro con testa, voglia, con rispetto dell'avversario ma con consapevolezza".

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan ha vinto tutte le ultime cinque partite di campionato contro il Verona, segnando sempre almeno due gol: questa è già la miglior striscia di vittorie consecutive per i rossoneri contro i veneti in Serie A. Si tratta anche della serie aperta più lunga di vittorie consecutive da parte dei rossoneri contro le squadre che partecipano a questo campionato.

Il Milan non perde da nove sfide (7V, 2N) di Serie A contro il Verona (ultima vittoria Hellas datata 17 dicembre 2017); tra le squadre del torneo in corso, soltanto contro Cagliari, Lecce (entrambe 10) e Bologna (16) i rossoneri vantano una serie aperta più lunga di imbattibilità che contro i gialloblù (9) nella competizione.

Il Milan ha segnato almeno tre reti in ciascuna delle ultime tre sfide casalinghe di Serie A (12 nel parziale, per una media di quattro a partita); i rossoneri non infilano una serie di almeno quattro match interni con almeno tre gol realizzati a gara da novembre 2011 (Massimiliano Allegri in panchina).

Il Verona è, con Genoa e Bologna, una delle tre squadre contro cui Alessandro Florenzi ha segnato più gol in Serie A (tre ciascuna); in generale solo contro il Grifone (sei) il classe ‘91 ha preso parte a più marcature che con l’Hellas nel massimo campionato (quattro – un assist oltre alle tre reti).

La prossima sarà la 100ª presenza di Simon Kjær in tutte le competizioni con la maglia del Milan.

DOVE GUARDARE MILAN-HELLAS VERONA — In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN. Per guardare Milan-Hellas Verona in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 14.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 14.55 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i social ufficiali.

QUI SERIE A — Sarà Fabio Maresca a dirigere Milan-Hellas Verona. Il fischietto napoletano sostituirà Matteo Marchetti, inizialmente designato per arbitrare la sfida di San Siro. Maresca ha arbitrato il Milan 12 volte finora in Serie A, con un bilancio di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo arbitraggio nella competizione risale ad Atalanta-Milan 1-1 del 21 agosto 2022.

Il programma del weekend di campionato si è aperto ieri, venerdì 22 settembre, con due sfide: Salernitana-Frosinone 1-1 e Lecce-Genoa 1-0. Il sabato si aprirà con Milan-Hellas Verona alle 15.00 e proseguirà con Sassuolo-Juventus alle 18.00 e Lazio-Monza alle 20.45. Il 5° turno si chiuderà domenica, visto l'incombente infrasettimanale: Empoli-Inter alle 12.30, Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina alle 15.00, Bologna-Napoli alle 18.00 e Torino-Roma alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter 12; Lecce* 11; Juventus 10; Milan 9; Frosinone* 8; Napoli, Hellas Verona, Torino e Fiorentina 7; Atalanta 6; Bologna 5; Roma, Genoa* e Monza 4; Lazio, Udinese, Sassuolo e Salernitana* 3; Cagliari 2; Empoli 0. (* = una partita in più) Ecco come e dove vedere Milan-Verona in tv o diretta streaming >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.